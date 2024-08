¿Quién es 671? La campeona china de breaking con nombre extraño de París 2024

El breaking está haciendo su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta disciplina de baile callejero comenzó a disputarse este viernes 9 de agosto y ya hay una historia digna de repasar. Se trata de una de las grandes favoritas para llevarse la medalla de oro: B-girl 671.

La denominación ‘B-girl’ -o ‘B-boy’- se utiliza para referirse a aquellos competidores de esta disciplina. Sin embargo, a tras ello suele venir un nombre o apodo. Ahora bien, en el caso de esta representante de China, se la conoce con un número, algo que llamó la atención en su debut en la competencia.

ver también La IBA revela evidencia que confirmaría que Imane Khelif y Lin Yu-ting son hombres

¿Quién es 671? La campeona china de breaking que sorprende con su nombre en París 2024

Su nombre real es Liu Qingyi, nació en Huixian y a sus 18 años es favorita en París 2024. De hecho, la página web de los Juegos Olímpicos colocó a 671 como una de las B-girls destacadas y escribió sobre ella: “Los movimientos de esta adolescente son increíbles, y sus resultados también“. Y es que 671 ganó sus dos primeras competencias europeas y viene de superar a la campeona mundial de breaker, Ami, en la Breaking for Gold World Series de 2023.

671 apunta a llevarse la medalla de oro en Breaking (IMAGO)

Con tan solo 10 años se interesó en este deporte y B-Boy Bo fue su primer profesor. Contado por ella misma en diálogo con Red Bull, este deporte no solo le dio la oportunidad de llevar la bandera de China a lo más alto, sino que además la ayudó a desenvolver su personalidad: “Antes del breaking, si no conocía a alguien, mi carácter era tímido y no podía comunicarme. Me desarrolló como persona, me dio más confianza, una visión y una dirección de cómo vivir una buena vida, y a través de él, hice nuevos amigos”.

Ahora bien, una de las grandes dudas alrededor de ella tiene que ver con el origen de su nombre. ¿Por qué 671? Porque la pronunciación de su nombre en inglés es muy parecida a ese número.

Publicidad

Publicidad

ver también Se fue de París 2024 sin medalla, pero recibió una propuesta indecente de una web de contenidos para adultos

¿Cómo le fue a B-girl 671 en su debut en París 2024?

La china integra el Grupo A junto a Grace Sun Choi (Estados Unidos), Vanessa (Portugal) e India Sardjoe (Países Bajos). Como era de esperarse, venció a las dos primeras por 2-0 y ahora solamente debe medirse con la neerlandesa para definir el liderato de la zona.