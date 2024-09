David Faitelson pide la sanción más severa para Luis Ruiz, el jugador que lesionó al Hobbit González

El futbol mexicano tuvo en los últimos días una situación espeluznante. En el juego entre Atlante y Dorados de Sinaloa, Luis Ruiz le propinó una brutal patada a Christian González, la cual podría acabar con la carrera de este último. Por tal motivo, David Faitelson pidió la mayor de las penas para el agresor.

ver también Liga de Expansión: Christian Bermúdez sufrió una fractura de tibia y peroné en Atlante vs. Dorados

Las imágenes no tardaron en viralizarse, y la Liga de Expansión MX fue nombrada por todo el mundo como consecuencia de esta temeraria acción. Por su parte, se espera que las sanciones sean serias, sobre todo considerando que existe la posibilidad de que el futbolista de Atlante no vuelva a jugar.

David Faitelson pide la mayor de las penas para Luis Ruiz

Tras lo sucedido, y luego de que se viralizaran las imágenes, Faitelson no tuvo piedad. “El agresor del Hobbit Bermúdez no debe volver a jugar futbol en toda su vida”, escribió el periodista en su cuenta de X (ex Twitter). “Es un carnicero”, agregó sobre el final de la publicación.

Publicidad

Publicidad

Inmediatamente, todo el futbol mexicano se volcó a favor de David, pidiendo a la FMF que la sanción a Luis Ruiz sea muy severa. A pesar de que el futbolista de Dorados haya pedido disculpas tras lo sucedido, se estima que podría caerle una grave sanción, sobre todo considerando que no es el primer antecedente.

ver también ¡Se cruzó con el Rebaño! Cristian Calderón tuvo un intercambio con la afición rival tras la victoria de América

Semanas atrás, Ruiz también envió al hospital a Benjamín Sánchez, futbolista de Tapatío. Por el momento no se conoce la sanción que tendrá el agresor del Hobbit González. Sin embargo, se espera que la FMF siente un precedente con un castigo que sea acorde a la lesión que le propinó al jugador de Atlante.

Publicidad