Hay males del futbol mexicano que se mantienen vigentes en divisiones de ascenso. Uno de tantos es la falta de pago a los jugadores. Bueno, es una situación que también llega a presentarse en algunas ocasiones dentro de la primera división. Hay futbolistas que juegan literalmente por amor al arte, pero es injusto que así sea cuando practican este deporte a nivel profesional.

Existen casos de clubes o instituciones que enfrentan crisis financieras porque su capital es limitado o porque los malos resultados alejan formas de financiamiento (como captar inversionistas). Existen otros casos menos agradables. Por ejemplo, clubes que sí tienen solvencia económica para operar con normalidad, lo que incluye el pago de su salario a los jugadores. No obstante, se niegan a cumplir con esa obligación.

En su columna de este 2 de febrero en Récord, El Francotirador hace mención que un equipo de Liga Expansión no ha querido cubrir el pago correspondiente a sus futbolistas del equipo B que milita en la Liga Premier. Esto lo comenta en el marco de adversidades y deficiencias que tienen clubes de ese circuito que aspiran a ascender a la Liga MX.

El equipo en cuestión es Correcaminos. Así lo comenta El Francotirador: “Correcaminos sigue abusando del poder que les da papá gobierno, pues hace poco me enteré que le mintieron a su Segunda Premier para no pagarles diciendo que no ha llegado el pago de la subvención de Liga MX, pero es mentira, pues de los 20 melones nacionales que le dan al equipo al año, que se reparte en 10 pagos mensuales, no se ha interrumpido ninguno. Nomás no quieren pagar”.

El representativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Liga Premier es dirigido por Gandhi Vega, exfutbolista de Tecos. Inició el torneo con empate ante La Piedad, una derrota de 3-0 contra Tampico en calidad de visitante y una victoria de 4-0 contra Inter de Querétaro.