El talento de Carlos Vela siempre ha sido innegable desde que despuntó como Campeón del Mundo Sub-17 en 2005, una generación que se llamaba dorada pero que terminó con Vela como el único realmente activo actualmente, además de que sus actuaciones en Europa fueron un parteaguas, a tal grado de que el propio Barcelona lo estuvo monitoreando para buscar ficharlo, pero el mexicano prefirió migrar a la MLS.

Ante esto, una nueva figura estaría surgiendo, tratándose nada más y nada menos que de Christo Vela, quien por sus venas corre la misma sangre que su talentoso tío y la de su padre, el exjugador de Cruz Azul, Alejandro Vela, hermano del futbolista del LAFC, por lo que reconoció a ESPN que las comparaciones con ellos no cesan, por lo que trata de mantenerse lejos de los reflectores y de este tipo de comentarios.

Tras su debut soñado con el Cancún FC, Christo dejó muy claro que no le gustan las comparaciones con su tío, pues él está enfocado en escribir su propia historia en el Futbol Mexicano: “Me gustaría jugar en Europa, con selección; consolidarme en Europa, jugar un Mundial, jugar Champions, jugar todo. Ese es mi mayor objetivo. Yo no me comparo con él, ni con mi papá, pues mi carrera va a ser lo que yo haga, va a ser mi propia carrera, no la de ellos. Yo estoy enfocado en lo mío y no me comparo ni con él, ni con mi papá... Sé que eso va a estar siempre, pero si Dios quiera y debute, pienso hacer mi propia carrera y tratar que no me afecten esas comparaciones".

Acerca de cómo ha sido la convivencia con el hermético Carlos: "De chiquito, en Navidad, venía a Cancún; siempre me he llevado muy bien con él. Siempre me pregunta cómo me va... Una vez me llevó a España, a conocer el club, a la Real Sociedad. Yo estaba chiquito, para mí era un sueño ir allá, me tocó ir al Old Trafford a un partido de la Champions. Lo admiro mucho, su estilo de juego; no hay muchos jugadores mexicanos que juegan así. Tiene mucho gol, técnicamente es muy bueno, tiene una gran mentalidad, está muy enfocado, trabaja para él. Me dice que siempre dé lo mejor de mí, que no escuche mucho lo que dicen, que confíe en mí y que trabaje para mí también".

¿Cruz Azul o Chivas?

El más joven de los Vela inició en el futbol en la escuelita de Cruz Azul, a los cinco años, ya que en esa época su papá jugaba en la Máquina Celeste, en donde fue compañero y amigo de Santiago Giménez, así como de Johan, hijo del “Maza” Rodríguez. Pero tuvo un paso por las inferiores de las Chivas de Guadalajara al igual que su padre y tío, por lo que fue cuestionado por su afinidad en los clubes de la Primera División, dejando claro su preferencia: “Antes le iba a Cruz Azul, pero ya no. Ahora me gustan mucho Necaxa, y Chivas un poco, es donde más aprendí; aprendí a ser buena persona, a tener disciplina y un estilo de juego con posesión de pelota".