Este viernes 8 de julio, el estadio Banc of California será el escenario para una edición más del Clásico del Tráfico de la Major League Soccer (MLS) entre Los Angeles FC (LAFC), el equipo del delantero mexicano Carlos Vela, quien ha mandado una voz desafiante a todos los jugadores de Los Angeles Galaxy, comenzando por su compatriota Javier Chicharito Hernández.

Luego de perderse el partido anterior en la visita del LAFC contra el Vancouver Whitecaps, Carlos Vela se mostró muy retador para este Clásico del Tráfico: "Todo el que tenga el escudo del Galaxy, voy contra él, así que me da igual que sea Zlatan (Ibrahimovic), Chicharito (Hernández) o Pepito, si tiene el escudo del Galaxy, ya es mi rival, pongan al que pongan, yo voy a ir igual, mi objetivo es ganar, anotarles gol y que todo vaya bien para mi equipo".

Respecto a su estado físico para este partido contra el Galaxy del Chicharito Hernández, quien menospreció el último gran fichaje del LAFC, Carlos Vela apuntó que "me encuentro bien, ciento por ciento listo para el partido."Tuve una molestia en estos días, por eso no pude viajar con el equipo a Vancouver, pero, como siempre digo, este partido, a menos que no pueda más o que ‘me corten la pierna’, voy a estar disponible y listo para ayudar a mi equipo y dar el máximo".

Carlos Vela, quien vive su quinta temporada con el LAFC, comentó sus sensaciones tras haber renovado su contrato y alargar su estancia en la ciudad de Los Angeles: "Fue una alegría, era el lugar donde mi familia y yo queríamos estar, estamos muy contentos, nos hemos sentido como en casa en estos cuatro años y queríamos continuar aquí. Sabíamos que en el futbol todo puede pasar, igual no se llegaba a un acuerdo y estábamos preparados para eso, pero nuestra primera opción era seguir disfrutando de Los Ángeles. Me encanta vivir aquí, es una opción a futuro".

¿Cuántos goles le ha anotado Carlos Vela a Los Angeles Galaxy?

Desde su llegada a Los Angeles FC (LAFC) para la temporada 2018, Carlos Vela ha anotado 65 goles en 106 partidos de la MLS; 10 de esos goles se los ha anotado a Los Angeles Galaxy en nueve partidos del Clásico del Tráfico.