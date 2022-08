Mientras las Águilas del América cumplían su compromiso del Showcase de la Leagues Cup contra Los Angeles FC, un tema de conversación fue el interés que tuvieron las Chivas del Guadalajara por Henry Martín antes de que se decantaran por Santiago Ormeño, así lo confirmó Ricardo Peláez, expresidente deportivo azulcrema y actual director deportivo del club rojiblanco.

Por otro lado, Guillermo Ochoa, quien sigue sin firmar una renovación de contrato con las Águilas del América, fue criticado por José Ramón Fernández por el tema de liderazgo, a pesar de que es el elemento más emblemático en el actual plantel azulcrema.

Henry Martín seguiría en la mira de las Chivas

Durante el periodo del futbol de estufa de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX, uno de los rumores que no alcanzó a concretarse en fichaje fue el interés que tuvieron las Chivas del Guadalajara por Henry Martín, delantero de las Águilas del América. En entrevista con David Medrano, Ricardo Peláez, director deportivo del club rojiblanco, reveló que la intención de contratar al delantero yucateco "no llegó tan lejos, pero sí fue real, hubo contacto con la directiva de América e incluso con el jugador y fueron varios factores, ya no continuó ese contacto, pero sí hubo un acercamiento, no se dio en ese momento, no sé a futuro".

José Ramón Fernández cuestionó el liderazgo de Guillermo Ochoa

A sus 37 años de edad, y a 17 de haber debutado con el América, el portero Francisco Guillermo Ochoa sigue siendo cuestionado en su liderazgo, hace tiempo por su excompañero Germán Villa, ahora por José Ramón Fernández, periodista de ESPN, quien señaló que la falta de líderes morales es un mal general de las Águilas: "América no tiene líderes, Ochoa no lo es, no puede serlo. Un portero no puede ser líder, los líderes están en el campo corriendo, en el medio campo", dijo Joserra y argumentó que "un portero no es líder, nada más gritan de lejos".