Hablando de lo deportivo, León derrotó 3-2 al América en el Nou Camp de Guanajuato y hundió a los azulcremas en los últimos puestos de la tabla general de posiciones. La situación de Fernando Ortíz comienza a ser alarmante y el próximo fin de semana, contra Juárez, podría definirse su futuro profesional.

Fuera de lo futbolístico, la noche del domingo dejó a la vista un problema televisivo que está por estallar. Fox Sports transmitió el encuentro desde su pantalla y no dejó hacerlo, de manera tranquila, a Marca Claro. Miles de usuarios sufrieron las censuras que tuvo el canal de YouTube durante el juego de la Jornada 6.

"Se produjo un error. Este video ya no está disponible debido a un reclamo por incumplimiento de los deredchos de autor realizado por Fox Sports MX", fue el mensaje que le apareció a los aficionados de ambos equipos que estaban siguiendo el partido mediante esa plataforma. Y no quedó todo ahí. El narrador Ramón Barrenechea lanzó, con furia, al regresar a la señal: "Díganle a sus amigos, al tío, al primo, al vecino, a todos, que estamos en Marca Claro y Claro Sports completamente gratis. Aquí no cobramos, eh. No cobramos ni un peso. Lo pueden seguir gratis. Y así seguiremos, aunque nos quieran tumbar. Aunque nos quieran de pronto tumbar, aquí seguimos, completamente gratis para ustedes".

A la justicia contra Fox Sports

A través de un comunicado oficial, emitido este lunes 1 de agosto, Marca Claro salió a la caza de Fox Sports: "Claro Sports y Marca Claro cuentan con licencia vigente de derechos de transmisión y explotación comercial de los partidos del Club León a través de Internet, incluido YouTube, así como a través de otros medios. En virtud de lo anterior, estamos analizando las acciones legales a nuestro alcance para proceder en consecuencia contra quien resulte responsable". Nada de esto quedará así.

Uno de los que militó contra la censura del partido fue Arturo Elías Ayub, exdirectivo de Pumas UNAM y ahora director de Claro Sports: "Cuando tienes un producto malo y caro, que compite con uno mucho mejor, tienes que valerte de artimañas sucias como la de ayer, aunque perjudiques a aficionados".