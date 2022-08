En la primera mitad entre la Fiera y las Águilas, se dio una particular situación en la transmisión del encuentro.

¡Hay tiro! Marca Claro y Fox Sports protagonizan batalla aparte en pleno León vs América

Por la sexta jornada del Apertura 2022, León y América se enfrentan con el objetivo de escalar posiciones. El encuentro es televisado tanto por Fox Sports como por Marca Claro, pero durante la primera mitad se vivió una situación inusual que dio cuenta de la tensión entre ambas emisoras. ¡De no creer!

Fox Sports y Marca Claro comparten los derechos televisivos del encuentro, pero mientras se disputaba la primera mitad, con marcador a favor del León, la transmisión de Marca Claro en su canal de Youtube se vio interrumpida. En ese momento, alrededor de 600.000 espectadores observaban el encuentro de manera gratuita.

"Se produjo un error. Este video ya no está disponible debido a un reclamo por incumplimiento de los deredchos de autor realizado por Fox Sports MX", fue el mensaje que apareció en miles de pantallas durante la transmisión del León vs América en Marca Claro. El encuentro permaneció sin poder verse durante diez minutos, hasta que todo volvió a la normalidad.

En el regreso de la transmisión, desde Marca Claro no se quedaron callados y cargaron contra Fox Sports en plena narración: "Díganle a sus amigos, al tío, al primo, al vecino, a todos, que estamos en Marca Claro y Claro Sports completamente gratis. Aquí no cobramos, eh. No cobramos ni un peso. Lo pueden seguir gratis. Y así seguiremos, aunque nos quieran tumbar. Aunquue nos quieran de pronto tumbar, aquí seguimos, completamente gratis para ustedes", manifestó el narrador Ramón Barrenechea.