Desde que salió de Tigres UANL, e incluso mientras estuvo en aquel banquillo, Miguel Herrera no ha parado de reitear que su principal deseo era volver a dirigir a la Selección Mexicana. Finalmente, la Federación escogió a Diego Cocca y ahora el Piojo diriga a los Xolos del Tijuana por segunda ocasión.

Aunque en un momento pareció ser el candiato mejor ubicado para quedarse con el banquillo del Tri, finalmente Herrera fue uno de los que se reunió con Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales. Sin embargo, días antes de que se hiciera el anuncio de Cocca, ya se sabía que este sería el elegido por sobre Herrera y Guillermo Almada.

No obstante, hubo algo que no le gustó al Piojo Herrera, y fue el hecho de que su colega, Ricardo Ferretti, llamara al periodista Álvaro Morales para contarle que finalmente Herrera no dirigiría al Tri. Previo al duelo ante América, el ahora entrenador de los Xolos pasó por Futbol Picante y contó como se sintió con aquello.

“¿Qué pensaste cuando el Tuca me habla por teléfono y me dijo: ‘Miguel no va a ser’?”, le preguntó Morales a Herrera. Ante esto, el Piojo respondió: "Es su forma de ser. El Tuca y yo siempre nos tiramos. A lo mejor estaba celoso porque a él no le hablaron, no lo entrevistaron", disparó.

Ya lo había llamado "hocicón"

Ricardo Ferretti y Miguel Herrera han sido rivales durante muchos años en la Liga MX, por lo que se conocen bien. El Piojo ya había hablado sobre el llamado del Tuca a Álvaro Morales: "La verdad es que Ricardo siempre ha sido así de estar de hocicón, así que no pasa nada. Al final de cuentas yo también a veces me paso de hocicón y somos técnicos que decimos lo que sentimos, lo que vemos y lo que pensamos. Yo tengo que estar pensando en Xolos y no en la selección nacional".