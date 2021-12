Acusan a ex directivo de Chivas de abuso a menores

Las Chivas de Guadalajara ya no saben ni dónde esconderse, pues no sólo el intercambio de Sebastián Córdova y Uriel Antuna se vino abajo, ahora están en medio de un escándalo sin deberla ni temerla, pues su ex Director de Desarrollo Deportivo rojiblanco en 2014, Albert Benaiges, está siendo acusado por supuesto abuso sexual contra menores.

Después de más de 60 testimonios en su contra, el también ex coordinador de las fuerzas básicas del Barcelona fue señalado después de una investigación periodística por parte del medio catalán Diari ARA, quienes señalan que Benaiges habría tenido practicado estos abusos durante los 38 años que fungió como profesor de educación física en la escuela del Barcelona.

Dicha publicación ha revelado que el ex directivo de los tapatíos habría realizado presuntos tocamientos a pequeños menores de 13 años, así como diversas conductas impropias con niños de diferentes edades, y a su vez habría practicado juegos de índole sexual con niños de 8 años en adelante.

Albert Benaiges nació en México, pero se marchó a muy corta edad a España, para después volver a tierras aztecas cuando arribó a la Dirección Deportiva, Rafael Puente, con quien colaboró por tan sólo tres meses, después de que trascendiera dentro del Rebaño que hubo posibles insinuaciones de abuso de su parte.