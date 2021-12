El título de Atlas tras 70 años de sequía tiene enloquecida a toda la afición, y tal fue el caso de Edghar Altamira, quien es un fiel seguidor de los zorros desde muy joven, y eso ha provocado que tomara una crucial decisión en la vida de su bebé que está a punto de nacer, pues quiere rendir homenaje a Camilo Vargas, así lo dio a conocer para ESPN.

El futuro papá reveló que su hija llevará el nombre del arquero de los rojinegros en homenaje a lo que hizo para que fueran campeones: “No le hice mención ni nada y fue hasta dos días después en el trabajo mientras veía la tanda de penales, que la etiqueté en una publicación de Facebook y le dije: queda decidido que la niña se va a llamar Leah Camila, por Camilo Vargas".

Altamira confesó que no fue sencillo convencer a su esposa, , Dana Jaimes, quien es ex fanática de las Chivas de Guadalajara: "Mi esposa no era atlista, la estoy haciendo, era una ‘chivamelona’, sin embargo, se ha contagiado de todo esto y ha estado conmigo aguantándome en mis corajes y berrinches, para mí es un homenaje y puede que la gente piense que es exagerado, pero es un homenaje porque Camilo Vargas ya pasa a ser una leyenda viviente del club por todos los momentos que nos hizo pasar en la Final”.

Para el próximo papá, es importante este reconocimiento para el guardameta atlista pues quiere destacar lo que ha hecho por el equipo de sus amores: “Fue muy especial el gol de Julio Furch el penalti en la final, pero le doy más valor muy especial a las dos atajadas de Camilo Vargas y más a la segunda, porque Camilo ha estado en etapas en las que Julio Furch no ha estado en el Atlas, en las malas y las peores”.