A pesar de que este martes se medirán contra Tigres en un encuentro pendiente de la jornada 9, en Chivas de Guadalajara ya ponen la mira en el gran juego del fin de semana. Pues por la fecha 15 del Torneo Apertura 2022, el equipo tapatío visitará al Club América el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca.

Uno de los futbolistas que protagonizará este encuentro será Jesús Sánchez, quien ha tenido un campeonato atípico: inició esta edición de la Liga MX como suplente e incluso quedó fuera de las convocatorias, sin embargo, Ricardo Cadena comenzó a darle lugar en la alineación titular y el futbolista recuperó su mejor nivel, al punto de quedarse con el gafete de capitán.

En este inicio de semana, el Chapito calentó la previa del Clásico Nacional al minimizar la racha con récord de victorias para las Águilas, dejando claro que no importa cómo llegue cada uno, se trata de partidos diferentes y que el conjunto Rojiblanco está en condiciones de ganar.

"La verdad no me importa cómo lleguen, los Clásicos son partidos distintos, donde no importa la posición en la tabla, el nivel en el que llegues, cualquier equipo puede dar la sorpresa. Nos vamos a enfocar en seguir tratando de hacerlo bien nosotros y esperar al mejor América, son partidos bonitos que nos gusta disputar, lo demás no tiene que afectar, tenemos que jugarlo y demostrar que queremos ganarlo", declaró el capitán en diálogo con Marca Claro.

+ PIOJO ALVARADO CALIENTA LA PREVIA ANTE AMÉRICA

"A mí no me importa cómo llegan, yo siempre les quiero ganar, siempre quiero que mi equipo salga victorioso, es lo único que pienso. su racha no la tengo en cuenta, me preocupo más en lo que nosotros podemos hacer y obviamente que mi equipo gane", añadió el lateral del Rebaño.