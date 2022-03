Apareció un aficionado de Atlas que habían dado por muerto: "Pensé que no la iba a contar"

Los videos viralizados sobre la batalla de La Corregidora, en el marco del partido entre Querétaro y Atlas por la jornada 9 del Clausura 2022 de la Liga MX, recorrieron el mundo. La rivalidad entre ambos clubes nació en 2007 cuando los Zorros descendieron a los Gallos Blancos y, lamentablemente, eso se plasmó en las gradas llegando al punto de lamentar heridos de gran gravedad que tuvieron que ser atendidos.

Las imágenes de violencia causaron asombro en el planeta. Se estimaba que podía haber muertos pero esta semana, a través de una entrevista con Azucena Uresti, uno de los marcados por haber perdido la vida el pasado 5 de marzo salió a aclarar cuál era su verdadera situación. ¡Lo dieron por fallecido y no era así!

"Gracias a Dios ya estoy en mi casa, recuperándome de lo que me llegó a pasar ahí, en Querétaro. Llegué a ver que estaba hasta fallecido, entonces sí ya entiendo la gravedad. Desperté el lunes en el hospital. Estaba golpeado, moreteado, con bolsa en la cabeza de tanto golpe, pero ahí estaba", comentó Iván.

El barrista de Atlas describió, en primera persona, qué se vivió esta tarde en La Corregidora: "Todo era tranquilidad. Todo era amor y paz hasta que, de repente, empezaron los golpes y nos tocó estar ahí. Estaba en la barra visitante y alcanzo a ver que, en la zona local, se empiezan a golpear. Ya después veo que los policías abren la cerca donde estábamos los visitantes y entraron los locales. El plan era otro: sobrevivir y que no pasara nada malo. Nos tocó resguardarnos atrás de la puerta de lo que era la barra visitante".

"Me golpearon. Le pude quitar una silla a uno del Querétaro porque iba a golpear a uno del Atlas, no sabía que él iba con más gente. Es cuando siento el montón de golpes y patadas. Pensé lo peor, pensé que ya no la iba a contar", agregó Iván, narrando en carne propia la barbarie que se vivió en pleno estadio de futbol.