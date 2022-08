Apertura 2022: León vs Atlas goles, resumen, polémicas y videos

El Apertura 2022 no se detiene, y rápidamente todos los equipos han disputado once partidos, comenzándose a observar quiénes podrán pelear por el título y los que no lograrán alcanzar el repechaje.

Dos conjuntos que no han estado a la altura de las expectativas son León y Atlas, habituados al protagonismo pero que por distintos motivos, se les han negado los resultados.

La Fiera tiene una terrible racha, acumulando cuatro derrotas consecutivas. Mientras tanto, el bicampeón comienza a resentir la falta de pretemporada, y si hoy terminara el campeonato no entraría al repechaje.

A continuación, en Bolavip te presentamos todos los videos, acciones y jugadas del partido entre León y Atlas.

Su último enfrentamiento