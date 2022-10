Luego de sondear a entrenadores como Ricardo Ferretti, Guillermo Vázquez y Jaime Lozano, por ejemplo, el Club Universidad Nacional sorprendió al mundo del futbol mexicano al contratar a Rafael Puente Jr. como el nuevo timonel del primer equipo. Claro, llega sin mucha experiencia y ni siquiera le ha ido bien en sus ciclos anteriores, algo que preocupa a los fanáticos del Auriazul.

Su último trabajo como Director Técnico fue en Atlas, en donde le tocó dirigir entre febrero y agosto del 2020. Fueron solamente 7 partidos al mando de los Zorros: ganó 1, empató 1 y perdió 5. Fue muy criticado por la afición rojinegra y fue desvinculado de la institución, algo que hizo que se replantee sus condiciones. Esto lo acaba de confesar en una plática con TUDN.

"En la vida uno aprende a partir de los errores que va cometiendo y uno tiene que ser muy autocrítico y muy consciente. Personalmente hice una reflexión muy profunda después de mi mal paso por el Atlas y consideré que necesitaba más herramientas para potenciarme como entrenador y di un par de pasos hacia atrás y aposté por buscar la oportunidad de asistir a alguien", reveló el oriundo de Ciudad de México.

Para julio del 2021, se convirtió en asistente técnico de Ricardo Ferretti en Juárez, club en el que tampoco le fue muy bien a pesar de no ser el máximo responsable. "No estaba dispuesto a asistir a cualquiera, no menosprecio a mis colegas, pero sí buscaba a alguien que tuviera muchas más horas vuelo que las que yo podía tener y tuve la fortuna de encontrarme con esa oportunidad, con un histórico como lo es Ricardo Ferretti. Además tenemos filosofías distintas, lo cual más herramientas me dio, sin duda alguna", explicó.

Luego de una temporada completa con el Tuca a su lado, Rafael Puente Jr. considera ahora sí que está listo para tener una nueva oportunidad como técnico principal y Pumas UNAM, uno de los grandes de Liga MX, ha apostado por él. Sus números en Lobos BUAP (logró el ascenso y después se fue desinflando), Querétaro y Atlas no lo avalan, por lo que esta es su chance de demostrar su potencial.