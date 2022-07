El comienzo del Torneo Apertura 2022 ha sido decididamente negativo para el Atlas, y más teniendo en cuenta que se trata del último bicampeón de la Liga MX. De momento, los Rojinegros acumulan tres derrotas, un empate y una victoria en cinco encuentros jugados, y se ubican en la parte baja de la tabla de posiciones.

En la quinta jornada del campeonato, los Zorros recibieron un nuevo e inesperado golpe en la cancha del Estadio Jalisco, la cual supo ser una fortaleza durante sus últimas y exitosas campañas. Los Xolos de Tijuana le marcaron los goles y se llevaron a casa las tres unidades en juego.

Una vez consumada la derrota ante los fronterizos, el entrenador Diego Martín Cocca salió a dar la cara. Sus principales argumentos de este difícil momento deportivo tuvieron que ver con la falta de pretemporada durante los dos últimos años, además de la "campeonítis" y la merma física, mientras que marcó por dónde debe estar el camino para revertir la situación.

“Está claro que las excusas las tenemos y son válidas. Hace dos semestres no tenemos pretemporada, hace dos semestres que tenemos 10 días de vacaciones. Tenemos esta idea de presionar, de recuperar alto y a lo mejor físicamente no estamos en el nivel”, disparó el argentino. “Está claro que salir campeón es muy difícil, salir bicampeón mucho más difícil y seguir ganando es recontra más difícil. Debemos entender esa situación y hacer lo necesario para seguir ganando”, añadió.

Por su parte, Cocca rescató que la idea de juego permanece, mientras que deben recuperar la cuestión mental: “La idea el equipo la tiene, no la perdió, pero a mí me gusta ganar. Y me gusta ganar con nuestra idea y si a veces la idea no funciona, el equipo debe saber qué hacer para ganar. Todo es la cabeza, nos pondremos a trabajar en la cabeza".