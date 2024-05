En la ida de los cuartos de final, Pumas no pudo en casa frente a Cruz Azul, y quedó complicado pensando en una clasificación a la próxima ronda. Es por eso que ahora, el equipo de Gustavo Lema tendrá que ir en busca de conseguir un milagro al Estadio Azul, sobre todo considerando la ventaja que tiene su adversario.

Por haber clasificado como séptimo a la Liguilla, el equipo Auriazul quedó enfrentado ante La Máquina, quien finalizó segundo en la tabla general del Clausura 2024. Es por eso que, en todo momento, el conjunto Universitario supo que no sería sencillo alcanzar la semifinal.

Pero, además, la ida dejó un resultado difícil de revertir. En su casa, Pumas UNAM cayó por 2 a 0 frente a Cruz Azul, lo cual lo deja contra las cuerdas en vistas al juego de vuelta. Y tras este primer encuentro, Gustavo Lema tomó la palabra y resaltó los errores fueron claves para la victoria de los de Anselmi.

La palabra de Gustavo Lema tras la derrota de Pumas ante Cruz Azul

“Lo peor de todo es el resultado. Tuvimos errores y lo pagamos caro en el partido. Creamos situaciones claras a balón parado y no pudimos concretar, luego vinieron los goles. Siempre los goles vienen por errores. Fue una noche en donde no salieron las cosas”, aseguró el entrenador en primer lugar.

Pumas UNAM se ilusiona con la épica ante Cruz Azul

Y a pesar de la desventaja, Lema se muestra optimista con una remontada. “Respecto a la épica: en cinco partidos del torneo, hicimos tres o más goles, estamos ahí, con la fuerza, el entusiasmo, pronto tenemos la revancha. Estamos con vida, ilusionados en poder dar la vuelta”, soltó Lema.

“En lo anímico están bien, quieren jugar ya. De visitante vamos a 20 cuadras. El que se sienta visitante, mejor que no entre a la cancha, estamos acá. Están enteros, con ganas, así que eso a mí también me motiva. Estoy entusiasmado, entré al vestuario para ver si tenía que levantarlos y no hace falta, estamos con las ganas”, sentenció.