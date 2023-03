Uno de los partidos más atractivos de la jornada 13 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX es el que se jugará el 1 de abril en la cancha del estadio Jalisco: los Zorros del Atlas dirigidos por Benjamín Mora contra las Chivas del Guadalajara de Veljko Paunovic en una edición más del clásico tapatío.

A este partido, los Zorros del Atlas llegarán con el ánimo fortalecido después de sus contundentes triunfos sobre el Olimpia de Honduras por la Liga de Campeones de la Concacaf 2023 y contra el Puebla en la jornada 12 del torneo Clausura 2023 mientras que las Chivas del Guadalajara se presentarán tras perder el clásico nacional ante las Águilas del América.

Respecto ala derrota de las Chivas del Guadalajara en el clásico nacional, Benjamín Mora, entrenador del Atlas, comentó: "Sabemos que los derbis se juegan con todo, y se busca ganarlos. Realmente el pasado sólo pinta en los números, porque en la cancha se vuelve una batalla futbolística importante para los dos equipos. Los dos hicieron su partido y el América salió ventajoso en esa situación".

Sobre qué equipo es favorito para ganar el clásico tapatío, Atlas o Chivas, Benjamín Mora comentó: "Realmente no soy quién para decir quién es el favorito o no. Respeto al equipo de Guadalajara, ha hecho un buen torneo. Está trabajando bien y estamos alzando nuestras esperanzas a seguir en esto. No creo que en un derbi pueda haber favoritos, se juega con mucha pasión y coraje".

Benjamín Mora habló de Veljko Paunovic

Tanto Banjamín Mora con el Atlas como Veljko Paunovic con el Guadalajara viven su primer torneo en la Liga MX. El mexicano lanzó un elogio al serbio: "Me parece un entrenador joven con energía, con ideas modernas, que la está tratando de implementar. No es fácil llegar a un país desconocido para él a implementar con otra cultura, pero creo que está haciendo un buen trabajo".