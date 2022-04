La historia del Atlético de San Luis comenzó con su fundación en 2013 y llegó a la Liga MX para el torneo Apertura 2019 luego de haber vencido a los Dorados de Sinaloa en las finales correspondientes a los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019. Desde 2017, el proyecto potosino contó con el apoyo económico del Atlético de Madrid.

Al término de la temporada 2020-21, el Atlético de San Luis terminó en el último lugar de la tabla de cocientes y a falta de descenso se vio obligado a pagar una multa de 120 millones de pesos, equivalente a seis millones de dólares, pero al año sigiiente el club potosino se ha convertido en club autosustentable.

"Ahora mismo, el que no seamos un problema para ellos (Atlético de Madrid) significa mucho, tenemos la vista puesta en seguir creciendo año tras año económicamente y deportivamente. La verdad que nosotros ya no dependemos de ellos económicamente hablando de eso, la verdad es que se les quita un peso de encima", comentó Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis, en entrevista para ESPN.

Luego de que no se concretara la venta del Atlético de San Luis en 2021 comenzó una reestructuración del club potosina para conseguir la estabilidad financiera y buscar la competitividad deportiva, responsabilidad que actualmente recae en el director técnico brasileño André Jardine.

Alberto Marrero celebró que al término del ciclo 2021-22, el Atlético de San Luis no tenga que pagar la multa por la tabla de cocientes. "Hoy se puede decir que tenemos cuentas sanas, somos un equipo que ya no dependemos del Atlético de Madrid y para nosotros eso es muy importante, se ha cumplido el principal objetivo. Significa el final el tema de no pagar multa, pero, sobre todo, no dependemos del Atlético de Madrid. Somos un equipo que caminamos solos y el final en tan poco tiempo con la reestructuración que se ha hecho, hicimos que el Atlético compite deportivamente, falta mucho por caminar, cosas por mejorar pero estamos en por el camino correcto".