Neymar no logra escaparse del calvario de las lesiones. El crack de Al-Hilal había firmado su ansiado regreso a las canchas el pasado 21 de octubre tras una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco que le demandó más de un año de recuperación. Sin embargo, este lunes tuvo que marcharse con molestias musculares en lo que fue su segundo encuentro en 2024 con el conjunto de Arabia Saudita.

ver también ¿Vuelve a jugar la Champions League? Neymar regresaría al torneo más prestigioso de Europa

Ney ingresó a los 56 minutos en la goleada de su equipo sobre Esteghlal , por la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia . No obstante, se vio obligado a marcharse del campo de juego a los 87′ con una lesión muscular que hizo saltar las alarmas nuevamente no solo en Al-Hilal, sino también en Santos, club con el que ya conversa según Osvaldo Nico, vicepresidente del Consejo de Administración de la institución brasileña.

El ’10’ no ocultó su frustración por la dolencia en el isquiotibial derecho. Puntualmente, cuando llegó al banco de suplentes se quitó las botas y las arrojó contra el césped con un visible enojo por la situación. Ahora solo queda esperar los resultados de los estudios médicos para conocer cuál es su tiempo de recuperación.

Publicidad

Publicidad

Neymar no fue convocado en la Selección de Brasil

Si bien regresó a jugar con Al-Hilal, Dorival Junior -entrenador de Brasil- tomó la decisión de no convocar a Neymar para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que disputará la Verdeamarela frente a Venezuela y Uruguay. De esta manera, los aficionados tendrán que esperar hasta 2025 para volver a ver al exjugador de Barcelona con la playera de la Canarinha.

ver también La jugada viral de Neymar con la que humilló a un argentino en su regreso a las canchas con Al-Hilal

¿Dónde jugará Neymar la próxima temporada?

No es un secreto que el fichaje de Ney no resultó como esperaba Al-Hilal. El club saudí desembolsó 90 millones de euros por la ficha del brasileño y lo convirtió en el futbolista con mejor salario del equipo en un contrato hasta 2025. No obstante, el futuro del paulista parece estar lejos de Medio Oriente y actualmente Santos e Inter Miami aparecen como dos posibles destinos, aunque sin ofertas concretas por el momento.

Publicidad