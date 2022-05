Después de que el Santos Laguna no lograra clasificarse al Repechaje del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, el mediocampista ofensivo Brian el Huevo Lozano decidió tomar sus vacaciones en su natal Uruguay donde sus intenciones de descansar se alteraron por un momento debido a una situación desagradable y peligrosa.

Brian el Huevo Lozano viajó hasta el lugar donde vivió su niñez, el barrio Lavalleja, en el departamento de Montevideo, que por cierto también es el origen del exdelantero Sebastián el Loco Abreu, y donde visitó a su abuela. Sin imaginárselo, su vida estuvo en riesgo debido a una situación ajena a él.

En una entrevista para la radio en Uruguay en el programa Sport 890, Brian el Huevo Lozano relató que días atrás vivió un momento peligroso: "fui a comer con mi abuela, que todavía vive en el barrio, pasaron en un auto y tiraron una ráfaga con una metralleta, le dieron al auto en el que había ido a verla".

En esa misma entrevista, Brian el Huevo Lozano recordó que los sucesos violentos y peligrosos son cosas que pasaban desde que él era niño. "Yo me crié en el barrio Lavalleja, pegado a las 40 semanas. De chico viví muchos momentos donde salías a jugar al fútbol y se armaba una balacera y no sabias con que te podías encontrar".

Brian Lozano escapó de la droga y la delincuencia

Para el mediocampista uruguayo Brian Lozano, ex del América, el futbol fue una puerta de escape porque en Lavalleja "era muy difícil no seguir el camino de la droga o la delincuencia, yo opté no seguirlo y dedicarme al futbol. Hoy sigo yendo al barrio donde me crié porque ahí tengo familia y amigos, es imposible no ir"-