Después de un arranque prometedor en la primera jornada del Torneo Grita México Clausura 2022, Chivas mermó en su rendimiento y actualmente suma cuatro puntos sobre nueve en la tabla de posiciones de la Liga MX. Una puntuación que no es la deseada pero sobre la cual el Rebaño puede pararse para iniciar su recuperación.

Marcelo Michel Leaño, entrenador del cuadro tapatío, despertó críticas después de su última conferencia de prensa, y un viejo campeón con el Guadalajara no se lo perdonó. Sergio Lugo, ganador de la temporada 86-87 con la institución y ex auxiliar técnico de Víctor Manuel Vucetich, lanzó un recado hacia el DT al afirmar que debe 'dejar los micrófonos' para enfocarse en su labor principal.

"Esperemos que a Míchel Leaño le vaya bien por la institución, la afición, y que el equipo hable más en el campo, porque la gente busca eso, un equipo protagonista, ganador, que le dé más satisfacciones a su afición. Michel tiene que concentrarse más en la parte de la cancha que en el micrófono", afirmó para Cancha.

Y continuó con su puntillosa crítica: "Me parece que Chivas no ha encontrado una idea táctica clara, ha confundido la posición de algunos jugadores, caso concreto de Roberto Alvarado, quien toda su vida ha jugado por las bandas o como volante por dentro, y esa es su mejor posición. Porque es muy difícil que te juegue como nueve y medio o 10, sus características no son de hacer jugar al equipo".

Por otra parte, Lugo dijo no entender la exclusión de Isaac Brizuela, a quien elogió y consideró como una pieza importante para valorizar en el mercado. "Otra cosa extraña es que no inicie uno de los jugadores más rentables en los últimos años, como el Conejito Brizuela, quien es el mejor tácticamente", disparó.

En desacuerdo con la capitanía de Sergio Flores

En el último juego ante los Gallos de Querétaro, Leaño decidió darle la capitanía a Sergio Flores, situación que fue cuestionada por Lugo: "La jerarquía, las trayectorias que tiene un jugador es lo que gana el gafete. Flores tiene un buen futuro, pero no tienen la jerarquía de Alexis Vega o el Conejito Brizuela, quien es multicampeón. El gafete se le da a quien tiene una influencia positiva dentro y fuera del campo, y a veces eso no lo marca el técnico, sino el respeto que le tiene el grupo".