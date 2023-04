En el partido correspondiente a la decimocuarta jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, Santos Laguna decepcionó a su afición en el Estadio Corona al ser goleado 1-4 por Pachuca, el vigente campeón. Con este resultado, los de Torreón siguen estancados con 16 puntos y siguen cayendo lugares en la tabla de posiciones.

Con un Eduardo Fentanes que se encuentra en la cuerda floja, los ánimos no son los mejores en la interna del conjunto Guerrero, por lo que su capitán, Carlos Acevedo, decidió dar la cara. Tras recibir cuatro tantos por parte de los Tuzos, enfrentó a los medios de comunicación y le dejó un contundente mensaje a la afición verdiblanca.

"No podemos hablar, nos toca tragar veneno, somos responsables, tenemos que jugar bien, lo intentamos cada semana, no nos sale y los mismos errores infantiles los volvemos a tener. Si hoy nos tocan las mentadas de madre, hay que aceptarlas y recibirlas", reconoció el portero de la Selección Mexicana.

Más adelante agregó: "No hay palabras, hay que afrontar lo que estamos viviendo, cerrar la boca. Es difícil, amargo, nada más nos quedan tres juegos para seguir luchando por el repechaje, con una vergüenza deportiva, con mucho dolor. Como te comento, hoy recibimos un golpe muy duro, no sé qué más decir. No podemos exigir algo".

"Estoy enfocado en el torneo, soy un tipo que no huye de los problemas, es una realidad, hay que ser humildes, aceptar las críticas, malos comentarios, somos profesionales, es parte de la profesión, así como hay malas, seguramente habrá buenas", sentenció Carlos Acevedo, quien una vez más demostró toda su madurez a la hora de hablar y afrontar los problemas.