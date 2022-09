La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol sancionó a Carlos Salcedo por "el mal uso de las redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia".

Uno de los momentos más controversiales de la jornada 13 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX se dio al medio tiempo del partido entre los Panzas Verdes del León y los Bravos de Juárez pues en la cuenta de Twitter de Carlos Salcedo apareció publicado un tweet que causó polémica.

Luego de que Alberto Acosta, lateral derecho de los Bravos de Juárez, fuera expulsado por doble tarjeta amarilla, Carlos Salcedo manifestó su malestar por el trabajo arbitral con ademanes en la cancha, luego se fueron al vestidor y durante el descanso fue publicado el tweet dirigido a la Liga MX criticando la labor de los árbitros.

Posteriormente, Carlos Salcedo aseguró que él no fue quien publicó ese tweet y señaló que tomó la decisión de despedir a su Community Mánager, y también admitió que sí fue el quien eliminó el tweet. Por cierto, en el segundo tiempo, Juárez perdió 1-0 ante el León con un gol que se derivó de una falla del defensa central.

Este jueves, la Comisión Disciplinaria dio a conocer en un comunicado de prensa que sancionó económicamente a Carlos Salcedo por el tweet; el mismo defensa dijo estar tranquilo porque la directiva de Bravos de Juárez y el director técnico Hernán Cristante conocen su versión de los hechos.

La sanción de la Comisión Disciplinaria a Carlos Salcedo

En su comunicado, "la Comisión Disciplinaria informa que determinó sancionar económicamente al jugador del Club FC Juárez, Carlos Joel Salcedo Hernández, toda vez que durante el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2022 de LIGA MX, entre los Clubes León vs FC Juárez, transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d), por el mal uso de las redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia".