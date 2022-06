El equipo a vencer en el torneo Apertura 2022 son los Zorros del Atlas que buscarán una marca que sólo han logrado tres de los equipos grandes en la época profesional del futbol mexicano y al que, pese a llegar como bicampeón, aún está lejos de su archirival, las Chivas del Guadalajara, así se los recordó Cristian el Chicote Calderón, lateral izquierdo del Rebaño.

En una entrevista para TUDN, a escasos días de que comience el torneo Apertura 2022, Cristian el Chicote Calderón, quien tuvo un intercambio de mensajes en redes sociales con el atlista Edgar Zaldívar, comentó que el Atlas “si es bicampeón o campeón ya le tocaba. Lo voy a volver a decir: todavía le faltan más estrellas para alcanzarnos, pero prefiero ya no meterme en ese tema".

Las Chivas del Guadalajara comenzarán su participación en el torneo Apertura 2022 este sábado 2 de julio en el estradio Akron contra los Bravos de Juárez y el clásico tapatió contra los Zorros del Atlas lo tienen programado para el sábado 13 de agosto de dentro de la jornada 8, también en el estadio Akron.

Luego de ser "víctima" de una broma que le jugó su compañero Jesús el Canelo Angulo, Cristian el Chicote Calderón, confió en que las Chivas del Guadalajara van a superar el rendimiento que tuvieron en el Clausura 2022: “Este torneo será diferente, tengo mucha confianza en mis compañeros, en el cuerpo técnico y en mí. Sé que vamos a hacer grandes cosas".

Cristian el Chicote Calderón llegó a inicios de 2020 y a más de dos años de distancia considera que ha evolucionado como futbolista por la exigencia de la afición del Guadalajara: “A mí me gusta que hablen de mí, pasaba hace tiempo con aficionados de Chivas, al final me dio para arriba y terminé jugando. Lo dije, agradecido porque el doble de la gente que me tiraba, después de haberme puteado en el estadio o mensajes, esas mismas personas me agradecían el esfuerzo, eso es lo que me gusta".