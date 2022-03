Hay pocas voces autorizadas que no sólo conocen a la perfección el interior de las Águilas del América sino también el de la Selección Mexicana, y una de ellas sin duda es el legendario Cuauhtémoc Blanco, quien ya no se pudo contener y se pronunció ante el mal momento que vive su querido conjunto azulcrema, el cual en la actual temporada no han conseguido mejorar su paso, situación que ha derivado en críticas constantes hacia el timonel Santiago Solari y el Presidente del Club, Santiago Baños.

De acuerdo al ahora Gobernador de Morelos, el gran problema de la escuadra americanista es que se ha perdido la identidad, pues la directiva no se ha enfocado a la esencia de Coapa de toda la vida, como lo es tener una cantera fortalecida y no abusar de los extranjeros como lo hacen en la actualidad, pues de acuerdo al ahora político se han descuidado las fuerzas básicas, las cuáles solían ser importantes en la Liga MX.

"Se ha perdido la identidad del americanismo ahí adentro. Antes salían jugadores de las fuerzas básicas del América ahora ya no hay, ahora hay puro extranjeros y antes solo reforzabas con tres o cuatro. Yo no veo un equipo con ganas de salir adelante, de sacar el carácter. De broma yo lo digo, denme 20 minutos de jugar”, apuntó Blanco para la cadena Fox Sports, quien dijo que se estaba viviendo una crisis general en el balompié mexicano.

Pero el ex jugador también aprovechó para lanzar una dura crítica a la gestión de Santiago Baños, quien asegura también es uno de los grandes responsables que ha llevado a una crisis profunda al cuadro azulcrema, y señaló que no le importa que no les agrade el comentario poco favorable, pues los hechos hablan: "Los resultados hablan. Pero también va desde arriba, con el Presidente, aunque les duela. Él hace los fichajes".

También se lanza contra el Tri

Y es que para Cuauhtémoc la crisis no sólo se remite a lo que vive América, sino por desgracia también está pasando por ello la Selección Mexicana comandada por Gerardo “Tata” Martino, quien no deja de dar de qué hablar en cada compromiso que ha tenido la escuadra azteca, pues apuntó: "Yo hoy no veo en América y en la Selección, que tengamos líderes, creo que eso es lo que hace falta".