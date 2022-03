Este martes tuvo lugar la fiesta por los 10 años del Salón de la Fama, donde fueron galardonadas algunas de las figuras que pasaron por el futbol mexicano. Uno de los nombres que más acaparó las miradas de todos fue nada más ni nada menos que Ronaldinho, quien es parte de la décima generación.

El astro brasileño arribó una vez comenzada la conferencia de prensa. Allí se encargó de dejar su mensaje tras los lamentables hechos de violencia sucedidos en La Corregidora por parte de barristas de Querétaro, el club que lo supo albergar en la Liga MX. Sin embargo, no solo se limitó a hablar de aquella batalla campal.

El ex atacante del Barcelona, Milan y PSG, recordó con felicidad su paso por el futbol mexicano, y se dio tiempo para recordar uno de los momentos más especiales, que según él, le tocó vivir en México. El día que con los Gallos visitó al Club América en el Estadio Azteca y consiguió anotarle un doblete.

"En México he tenido muchos momentos buenos, también le tengo mucho cariño. Un momento que no olvido es cuando jugamos con América en la Ciudad de México y la gente me trató muy bien, tuve la suerte de hacer dos goles y lo recuerdo con mucho cariño", revivió Dinho. Y añadió: "He tenido muy buenos momentos en todos los equipos que he pasado, me quedo con todo lo que he vivido porque he tenido la suerte de pasar por muchos momentos buenos".

¿Cómo fue el América vs. Querétaro que recordó Ronaldinho?

El 18 de abril del 2015 por aquel Torneo Clausura, el Querétaro de Víctor Vucetich visitó en el Coloso de Santa Úrsula al América que por entonces dirigía Gustavo Matosas. Los Gallos Blancos se encontraban 2 a 0 arriba en el marcador, cuando al minuto 84 el DT hizo ingresar a Ronaldinho al terreno de juego.