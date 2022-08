El mercado de pases de la Liga MX está muy activo. Además de todos los movimientos registrados en cuanto a incorporaciones, desde el exterior están llegando muchísimas ofertas por jugadores del campeonato local, lo que significa una gran noticia. El último nombre en trascender por un interés de afuera es el de Juan Ignacio Dinenno, delantero del Club Universidad Nacional.

El Comandante se ha destacado en las últimas temporadas, por lo que no es para nada sorprendente que se lo quieran llevar a base de billetazos. Tal como te adelantamos recientemente, el Al-Shabaab de Arabia Saudita habría realizado una multimillonaria oferta para hacerse con los servicios del argentino. Y mientras se espera una respuesta de la institución, el 9 ya habló.

"No sé nada, como les sorprendió a ustedes me sorprendió a mí. Si no, no estaría acá. Lo dije siempre, el futbol es muy dinámico, pasan muchas cosas, pero realmente yo estoy acá y con la cabeza puesta aquí. Hablar del futuro no tiene sentido, vamos por la fecha seis y estoy muy metido en el torneo y el equipo como el resto de mis compañeros, hablar de esto en estos momentos no tiene sentido", mencionó en España, esquivando un poco los rumores.

¿Cómo quedaría la ofensiva de Pumas sin Dinenno?

Si en los próximos días las negociaciones llegan a buen puerto y Juan Ignacio Dinenno se marcha de la Universidad, ¿cómo quedaría el ataque de los dirigidos tácticamente por Andrés Lillini? Por empezar, perderían a su principal goleador. Sin embargo, el Director Técnico argentino ya ha demostrado que puede arreglárselas con lo que tiene y sabe trabajar ante una desmantelación.

Su reemplazante natural sería Diogo de Oliveira Barbosa, quien está mostrando un nivel interesante y podría estar a la altura del Comandante. El equipo quedaría con: Julio González; Pablo Bennevendo, Arturo Ortíz, Nicolás Freire, Jeronimo Rodríguez; Dani Alves, Higor Meritão, Leonel López; Eduardo Salvio, Diogo de Oliveira y Gustavo Del Prete. Los otros dos que le pelearían el puesto son César Huerta y Emanuel Montejano.