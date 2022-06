A pesar de que los directivos del Deportivo Toluca intentaron dar el golpe en la mesa con Edinson Cavani y Luuk de Jong, las negociaciones no prosperaron y apuntaron por fichar a uno de los mejores centrodelanteros que ha tenido la Liga MX en los últimos años: Carlos González. Sin lugar en Tigres UANL por lo que impone André-Pierre Gignac, el paraguayo aceptó la propuesta de los Diablos Rojos y ya se entrena en el Infierno.

Cocoliso promete ser uno de los grandes candidatos al título de goleo en el Torneo Apertura 2022 y todos los fanáticos choriceros tienen sus esperanzas puestas en él. Por si fuera poco, arriba a la institución con una motivación altísima y ganas de tener revancha por lo que le ocurrió en los Felinos, donde no tuvo el protagonismo esperado. Con esto, le envió una gran amenaza al futbol mexicano.

En conferencia de prensa tras el entrenamiento de este lunes, el centrodelantero de 29 años señaló: "Todos me conocen, ya saben lo que he hecho acá en el futbol mexicano. Por algo había llegado a Tigres, la tranquilidad que me deja a mí es que uno dejó todo siempre y a veces no salen las cosas como uno quiere. Sabía que tenía una figura en frente (Gignac) que quieras o no uno se ha adaptado a eso, no ha sido fácil porque siempre quiero jugar y demostrar. Pero a veces no te alcanza".

"Eso es un poquito la revancha deportiva que me tomo. Sé que tengo un cuerpo técnico que me conoce y un montón de compañeros que me conocen, saben la virtud que tengo. Espero aprovechar eso, el equipo se preparó y va a dar que hablar. Estoy con la convicción de demostrar de qué estoy hecho",sentenció Cocoliso, quien ilusiona a todos en Toluca.

Los números de Carlos González en el futbol mexicano

"Todos me conocen", aseguró el paraguayo. Llegó al futbol mexicano en julio del 2017 de la mano de Necaxa y desde entonces vistió las playeras de Pumas UNAM y Tigres UANL. Hasta el momento, marcó 58 goles y repartió 21 asistencias en 186 partidos disputados, lo que nos da un promedio de 0.4 tantos producidos por encuentro. En cuanto a palmarés, puede presumir su título de Copa MX Clausura 2018 con los Rayos.