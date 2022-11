Después de la eliminación en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Cruz Azul comenzó a trabajar en el armado de la plantilla para el próximo año. Mientras avanzan en la designación de un nuevo director deportivo, la directiva de La Máquina apunta a realizar un buen mercado de fichajes de invierno para apuntalar el equipo.

Raúl Gutiérrez fue ratificado como el director técnico para el Clausura 2023, lo cual permite a la institución de La Noria gestionar las transferencias desde ahora y con su visto bueno. En este marco, comienzan a conocerse las posiciones prioritarias y algunos nombres que el cuadro Cementero buscaría sumar.

Emanuel Villa, hombre identificado con Cruz Azul y habitual informante de los movimientos que suceden en las instalaciones de la Noria, dio a conocer una plática que mantuvo con el Potro en los pasillos de TUDN, la cadena donde el exdelantero trabaja como analista deportivo.

A través de su cuenta de Twitter, Tito pronosticó que se viene un mercado agitado y dio a conocer la posición que Cruz Azul prioriza para fichar de cara al Clausura 2023. Al mismo tiempo que dejó ver que hay un futbolista en dicho sector del campo que estaría cerca de arribar.

Cruz Azul va por un "9", el Potro está "entusiasmado"

Ante la consulta de quién será el "9" que llegue a La Máquina, Villa respondió: "No será quién será, pero me dijo el Potro que es la opción número 1!". Mientras que le comentó a otro usuario sobre el mismo tema: "No vendo humo! Fueron palabras textuales! Y lo vi entusiasmado al Potro con el tema del “9”!", explicó.