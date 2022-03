Cruz Azul vs. Puebla: Nicolás Larcamón se quitó el sombrero y le tiró la presión a La Máquina

Después de la fecha de martes y miércoles que tuvo el Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, el fin de semana llegará la Jornada 9, la cual tendrá como uno de los platillos principales al encuentro que pondrá cara a cara al Cruz Azul con el Puebla en la cancha del Estadio Azteca, el próximo sábado por la noche.

Justo después de que Juan Reynoso explotara contra las autoridades del futbol mexicano por considerar que los apretados calendarios perjudican a los clubes aztecas que participan en Concachampions, apareció Nicolás Larcamón para 'echarle la presión' al cuadro de La Máquina con elogiosas palabras, a pesar de ser 'beneficiado' con un día más de descanso.

Y es que el Puebla disputó su juego por la octava fecha el pasado martes ante el FC Juárez, un día antes de que los Cementeros hayan viajado y visitado a Tigres en el Volcán, después de una semana en la que los de La Noria estuvieron avocados a los octavos de final Concacaf y al posterior encuentro frente a Santos.

“Tenemos enfrente un plantel con una de las nóminas más profundas. No podemos pensar si tenemos beneficios de jugar 24 horas antes, creo que es un plantel riquísimo que lo hace muy peligroso. Desde el arquero tiene jugadores con gran jerarquía en fase de ataque que son decisivos con Antuna, Charly Rodríguez que me llena muchísimo por el futbol que despliega. Me gusta mucho”, señaló el DT de La Franja.

Reynoso disparó contra la Liga MX por los calendarios

En conferencia de prensa tras el empate agónico ante Tigres UANL, el DT de Cruz Azul disparó contra la Liga MX por los apretados calendarios establecidos para los mexicanos, señalando que este hecho pone en jaque su suerte en la Concachampions.

“No puede ser que los de MLS van a llegar descansados contra nosotros y nosotros con una seguidilla de partidos. Queremos seguir siendo el gigante de Concacaf, que nos ayuden; ya hoy perdimos (al Cata), como perdimos a Mayorga, por lesiones musculares, de seguidillas de juegos, de traslados, etcétera. Tenemos gente suficientemente inteligente en la Liga como para que no vayamos tan entregados a jugar partidos definitorios ante muy buenos equipos como son los de la MLS", señaló.