El Apertura 2022 de la Liga MX no salió como esperaban en Pumas de la UNAM a nivel colectivo ni tampoco como había imaginado Dani Alves cuando decidió emprender su primera aventura en el futbol mexicano. El próximo domingo, cuando reciban a Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, comenzará para todos la oportunidad de tomarse revancha.

El defensor argentino Nicolás Freire, que llegó al club en 2019, reconoció que se quedaron lejos de colmar las expectativas propias y de los aficionados, pero confía en que podrán cambiar esa imagen en el transcurso del Clausura 2023. "Ninguno de nosotros terminó a gusto. No por no haber entregado todo, sino porque las cosas no salieron como queríamos", dijo en diálogo con Fox Sports.

Freire se refirió también a la continuidad del brasileño Dani Alves con el equipo y le dio el respaldo necesario para que inicie su segundo semestre con el club renovado en ganas y fortaleza. "Él cuando vino acá dijo que querían que lo traten como a uno más y que volvía a ser el niño de 17 años", recordó.

Y agregó: "El vino con hambre, con ganas de ganar, de triunfar y seguramente le ha quedado esa espinita como nos ha quedado a todos nosotros de querer revertir esta situación. El hecho de que ya haya venido a compartir con nosotros, es algo muy importante".

El defensor argentino aseguró que el equipo ya ha comenzado a incorporar la idea de juego que propone Rafa Puente, su flamante entrenador, y que eso se ha visto reflejado en todos los partidos de pretemporada. "Muchas veces nosotros no creemos en nuestras propias cualidades y tiene que llegar alguien más para que te haga confiar en todo ese potencial", concluyó.