Los cruces de David Faitelson y Ricardo Salinas en las redes sociales no son precisamente nuevos, ni mucho menos. Ambos acostumbran a enviarse indirectas que en ocasiones han llegado a un tono bastante elevado, como fue la vez que el dueño de Mazatlán amenazó con denunciar al comentarista por unas declaraciones realizadas el programa de El Escorpión Dorado en YouTube.

Durante los partidos de la Liguilla del torneo Clausura 2022, Faitelson y Salinas volvieron a tener un intercambio de mensajes que no resultó indiferente a nadie. Y es que el periodista deportivo señaló al empresario por sus constantes cambios de equipos en la Liga MX; sin embargo, la respuesta de Salinas fue completamente inesperada y le ofreció regresar a TV Azteca.

"Nadie como Don Ricardo Salinas en la historia del futbol mundial. Ha tenido un club diferente en cada etapa de las finales del futbol mexicano. Dejó al Mazatlán, se fue con el Puebla. Dejó al Puebla y ahora es del Atlas… ¡Grande, Don Ricardo!", escribió Faitelson a través de su cuenta de Twitter, red social en la que se han dado los intercambios entre ambos.

“David… En estos días uno ya no puede ser fan de varios equipos porque lo acusan de cosas raras. Ya mejor deje a ESPN y devuélvase al mejor equipo de comentaristas en Azteca Deportes, por acá lo espero con una buena oferta… Solo recuerde que no pago para que me peguen", respondió Salinas, al tiempo que los seguidores se involucraron dejando su opinión sobre esta propuesta.

¿Vuelve Faitelson a TV Azteca?