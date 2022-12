Tigres no ha tenido el desempeño esperado en la pretemporada. Los Felinos parecen lejos de encontrar el funcionamiento ideal bajo la conducción de Diego Cocca, luego de culminar su participación en la Copa Sky 2022 con un empate ante Santos Laguna por 1-1.

La afición no ha tardado en expresar su descontento y despidió al equipo con abucheos luego de no conseguir la victoria contra los Guerreros. Sin embargo, a Cocca no le preocupa esta situación porque considera que el equipo aún necesita sumar rodaje antes del debut en Liga MX.

"Entiendo a la gente, le agradezco que viene, tiene mucha expectativa con este equipo, pero en este caso lo que hay que tener es paciencia, trabajo va a haber siempre, nosotros somos gente de trabajo, estamos mejorando cosas, estamos terminando por conocer el plantel", expresó Cocca.

El timonel llegó para ocupar el puesto que dejó Miguel Herrera, quien no pudo consagrarse campeón como entrenador de los Felinos. Ahora el argentino tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros y el reto de gestionar un plantel repleto de figuras de renombre.

Sobre el estado de Gignac

Cocca también se refirió al estado de André-Pierre Gignac, quien recibió un balonazo que encendió las alarmas. Sin embargo, el entrenador de los Felinos sostiene que el delantero se someterá a diversos exámenes médicos para descartar alguna lesión de gravedad.

"Le van a hacer estudios y hay que esperar a ver qué sale, el doctor tiene mucha expectativa de que no sea nada, sólo un susto, cuando se sepa lo notificaremos a todos", compartió el director técnico del conjunto regio en la conferencia de prensa tras el partido.