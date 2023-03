Diego Lainez no tuvo suerte en Europa. El mexicano se quedó sin sitio en el Betis y luego se repitió la historia en el Sporting Braga, por lo que en el mercado de pases de invierno decidió seguir su carrera en la Liga MX con los Tigres UANL.

El Factor cuenta con un talento incuestionable, pero hay quienes lo han señalado por la decisión de marcharse joven a Europa; sin embargo, Lainez no se arrepiente de haber dado el salto al futbol español cuando apenas tenía 18 años.

"Es muy fácil decir si estuvo bien o mal, pelamos que al jugador mexicano nunca apuestan por él y si apuestan por ti, vete; en ese caso tenía 18 años, era una oportunidad que tenía que tomar, si me la vuelven a poner en los 18 años y con todo lo que viví me dicen, ¿te vas?, me voy otra vez, si fuera la misma opción", dijo en diálogo con ESPN.

Lainez, además, sostiene que el Betis presentó una muy buena oferta a las oficinas del América para concretar su fichaje. En ese sentido, el actual futbolista de Tigres UANL asegura que todos salieron ganando con su traspaso a Europa.

"Creo que no hay nada escrito, no hay nada que te diga qué es lo correcto y qué no es lo correcto, al fin y al cabo vinieron y le pagaron 15 millones al América (...) ¿Le vas a decir que no a una oportunidad tan grande que no sabes si en seis meses la vas a tener ahí en puerta?", finalizó.