Si bien los Tigres de la UANL cerraron su participación en la fase regular del Apertura 2022 de la Liga MX con goleada 3-0 en condición de visitante ante Atlético San Luis, gracias a un doblete de André Pierre gignac y otro tanto de Sebastián Córdova, se quedaron a un paso de poder clasificar a la Liguilla de manera directa, pues quedaron en la quinta colocación por debajo de América, Monterrey, Santos Laguna y Pachuca.

Así las cosas, el equipo que conduce Miguel Herrera quedó emparejado para la reclasificación con los Rayos de Necaxa, que acabaron en la decimosegunda posición. Este mismo lunes, se dio a conocer que el duelo entre ambos equipos estará disputándose el próximo sábado 8 de octubre, desde las 19.00, en el Estadio Universitario.

De cara a ese importante compromiso en que son amplios favoritos, los Tigres han recuperado a Javier Aquino y Juan Pablo Vignón, quienes recibieron el alta tras sus respectivas lesiones y fueron parte del entrenamiento de este lunes. Como contraparte, estuvieron ausentes Igor Lichnovsky, quien salió con un golpe del duelo ante Atlético San Luis, y Luis Quiñones, quien recibió permiso del Piojo para asistir al nacimiento de su hijo.

Dura autócritica de Miguel Herrera sobre el andar de Tigres

Si bien los Tigres de la UANL tuvieron un buen torneo si se observa solo la cosecha de puntos, que fueron 30, algunas irregularidades desde lo futbolístico y el hecho de no haber podido sacar boleto directo a la Liguilla hizo que Miguel Herrera ensayara una dura autocrítica pese a la goleada sobre Atlético San Luis.

“Siempre lo he dicho. No le tengo miedo a la palabra fracaso. Fracasamos en el intento de pasar entre los primeros cuatro, pero fracasamos con 30 puntos, que no se nos olvide. Es el primer equipo desde que se puso este formato, supuestamente para ayudar aunque lo sigue haciendo más mediocre. Es la primera vez que un equipo que hace 30 puntos no va a pasar entre los cuatro primeros. Nos tocó un torneo así, donde cuatro equipos hicieron un mejor trabajo que nosotros. Reitero, es un fracaso no pasar entre los primeros cuatro", señaló el entrenador.