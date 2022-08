En Rayados de Monterrey son conscientes que los Tigres de la UANL llegaran com mucho mayor descanso al Clásico Regio de este sábado debido a la postergación de su partido ante Chivas de Guadalajara por la novena jornada del Apertura 2022 de la Liga MX; mientras que ellos debieron enfrentar a Toluca este miércoles.

Esa situación ha dado lugar a algunas protestas de parte del equipo que conduce Víctor Manuel Vucetich, alegando que no ha habido paridad en la organización del calendario de un equipo y otro. Pero hubo quien recogió el guante entre los Felinos, porque en rueda de prensa Juan Pablo Vigón dejó en claro que no son ellos quienes determinan cuándo jugar y cuándo no.

"A ellos les tocó (jugar), es el calendario y no lo ponemos nosotros. Tenemos que hacer lo mejor y si tenemos que aprovechar eso lo vamos a hacer para sacar los tres puntos", expresó el mediocampista, aunque también dijo lamentar la lesión de Funes Mori: "Una lástima lo de Funes, nunca se desea el mal a ningún rival. Ojalá se recupere. Creo que fue un partido intenso el de ayer".

Si bien a Tigres le tocará ser visitante de Rayados en el Clásico, Vigón dejó claro que les sienta muy bien jugar en el nuevo estadio del Monterrey. "Tigres se crece en ese estadio, le gusta, se siente motivado e ilusionado de jugar ahí. Antes de llegar yo lo veía. Es un escenario que te hace dar lo mejor y nosotros, pese a lo que digan fuera, estamos enfocados en lo que sabemos y podemos hacer. Eso lo vamos a transmitir allá, que Tigres se cree en esa cancha", manifestó.

Por otra parte, el mediocampista expresó el deseo de que se termine de una vez la racha que ya es de cuatro partidos recibiendo expulsiones, pues sería dar demasiada ventaja en un encuentro de tanta paridad y con tanto en juego. "Es algo que en toda mi carrera no me había pasado, creo que no es porque seamos mala leche, somos muy intensos creo, lo vivimos en la cancha y los árbitros hacen lo mejor que pueden, va más por la intensidad y hambre de ganar", reflexionó.