Este fin de semana llegó a su fin la fase regular del Apertura 2022 de la Liga MX, quedando definidos los cuatro equipos que lograron la clasificación directa a la Liguilla (América, Monterrey, Santos y Pachuca), los que deberán ganarse su lugar en el Repechaje y aquellos que debieron decir adiós a la competencia demasiado pronto.

En la columna Desde el Ángel que escribe para Mediotiempo, el periodista Miguel Ángel Arizpe hizo una valoración de esta primera instancia de la competencia, asegurando que no solo fue una gran campaña la de los cuatro mejores posicionados sino también la de los Tigres de la UANL, que se quedaron a las puertas de la clasificación directa en la quinta posición.

Pero también criticó el rendimiento de muchos otros equipos, algunos de ellos todavía con vida en el Repechaje, otros ya eliminados del torneo. "¿A qué se debió que 5 equipos por primera vez sumarán tres decenas o más de unidades? Sencillo, a que existieron también equipos mediocres, malos y de nivel amateur. Para taparte la cabeza muchas veces hay que destaparte los pies, y eso sucede en la Liga MX", expresó.

Entre todos los equipos, Miguel Ángel Arizpe cree que hay uno que ni siquiera es merecedor de formar parte de la élite del futbol mexicano y fue allí que arremetió contra Querétaro, al que calificó como "el peor de todos" no solo en el Apertura 2022, sino desde hace ya mucho tiempo.

"No es posible que en una Liga profesional como la nuestra, de un muy buen nivel, un equipo gane 1 partido de 17 que jugó, que pierda 10 de esos 17, que sólo haga 9 puntos de 51 posibles y termine como la peor defensa de la Liga, con 35 goles recibidos. Se lee muy feo, pero Gallos a nadie le importa. Su afición está obligada a no ir, en la ciudad no crea polémica, a los jugadores nadie los presiona, la prensa nacional ni se ocupa, hicieron 9 puntos y creo que solo yo me ocupo de ellos. Sus dueños lo siguen ofreciendo, quieren deshacerse de la franquicia, de hecho la Liga los apresura a hacerlo, y ni así llaman la atención", arremetió.