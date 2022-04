Uno de los personajes más importantes y más interesantes de la Liga MX sin dudas que es André-Pierre Gignac, máximo goleador histórico de Tigres UANL y uno de los extranjeros más destacados de todos los tiempos. Sus palabras suelen resonar y más si se trata de una opinión sobre el balompié azteca.

En diálogo con Carlos Hermosillo para Telemundo, el Bomboro sorprendió al admitir que le hubiera gustado vestir la camiseta de la Selección Mexicana, aunque claro eso ya no es posible. En relación al equipo nacional, el francés admitió ser fanático del juego de Raúl Jiménez desde hace su época en el América, y además llenó de elogios a Hirving Lozano.

"La camiseta de México pesa, en competiciones sale el orgullo... me hubiera encantado (jugar con México), la verdad; pero créeme que los delanteros de la selección a mí me encantan, soy fan de Raúl desde hace mucho, no es de Europa, desde antes Raúl me encantaba; Chucky es un jugador diferente", reveló APG.

Más allá de su amor por México, Gignac también sacó pecho por los elementos de Francia, y afirmó que su ídolo es nada menos que Zinedine Zidane: "No es por ser agrandado, soy francés de nacimiento, mexicano de corazón, pero Francia tiene un equipazo... mi ídolo es Zidane".

¿Llegarán más europeos a la Liga MX?

Por su parte, el ídolo Universitario opinó sobre qué deben hacer desde México para seducir a más futbolistas de Europa: "Hay que presentarle un proyecto de vida, porque la vida en México es hermosa, yo tomo un avión y en hora y media estoy en Cancún", concluyó.