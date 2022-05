El histórico ex América y Cruz Azul al que Andrés Lillini le ofreció dirigir Pumas

Pumas UNAM se encuentra a 90 minutos de poder consagrarse campeón de la Concacaf Champions League, para lo cual deberá vencer al Seattle Sounders en los Estados Unidos. Y gran parte del mérito por esta nueva final alcanzada es del entrenador Andrés Lillini, aunque el presente del equipo podría haber sido bien distinto.

A mediados del 2020, Míchel González renunció a su cargo y ahí fue cuando el argentino dejó de dirigir las fuerzas básicas para ser nombrado como estratega interino en el banquillo Universitario. Sin embargo, parece que el argentino no tenía intenciones de hacerse cargo del primer equipo, por lo que buscó a un histórico entrenador para tomar las riendas.

Se trata de Rubén Omar Romano, quien en las últimas horas reveló que el propio Lillini fue quien le ofreció el puesto de director técnico del primer equipo de Pumas. Además, lo llenó de elogios y consideró que el día de mañana el actual estratega Universitario buscará regresar a su anterior actividad.

“Yo nunca lo visualicé como entrenador. Es más, cuando pasa esto de Pumas (la renuncia de Míchel) él me habla (para decirme) si me interesaría Pumas. Él no pensaba agarrar el equipo, estuvo de interino, él quería que yo fuera el director técnico”, ventiló Rubén Omar Romano en diálogo con Fox Sports Radio.

“Tiene la capacidad, lo demostró y hoy le gusta, más allá de que su idea es volver nuevamente a las bases. Yo creo que sí (quiere regresar a Fuerzas Básicas), cuando uno es docente por naturaleza... Hoy le está brindando esto el futbol, lo está aprovechando y lo está haciendo muy bien, espectacular”, añadió.

Rubén Omar Romano ve a Pumas como favorito

A pesar de la dificultad que supone pisar el Lumen Field e imponerse ante el Seattle Sounders y su gente, Rubén Omar Romano confía en que Pumas pueda lograr la hazaña y así mantener la hegemonía mexicana en el certamen continental.

“Lo veo con muchas posibilidades más allá de que es un partido muy complicado, pero creo que a este Pumas no lo puedes desechar nunca. Hoy está a la vista que cuando uno piensa que Pumas se va a caer, vuelve a resucitar. El otro día (contra Pachuca) se vio la mano del técnico, desde mi punto de vista. Sabía que iba a tener un rival muy complicado y manejó el partido hasta donde dijo ‘bueno, ahora voy a arriesgar’ y cuando arriesgó ganó el partido”, concluyó.