Querétaro será el primer objetivo de Cruz Azul, que irá paso a paso en el Apertura 2022 de la Liga MX buscando renacer después de lo que fue la goleada 7-0 sufrida ante el Club América, la cual terminó con la relación de la institución con el entrenador uruguayo Diego Aguirre. Pero lo malo frente a esta situación es que los aficionados no pueden dejar pasar el momento porque sigue apareciendo información clave.

A través de una publicación en su cuenta personal de Twitter, Javier Alarcón, periodista de Imagen TV y aficionado del elenco de La Noria, acusó gravemente a Jaime Ordiales de realizar un pacto con Santiago Baños para cuidar su chamba personal, poniendo por detrás suyo los intereses deportivos de La Máquina.

En esta historia tiene mucho que ver Jonathan Rodríguez, quien llegó a las Águilas en el mercado de pases de verano y no solamente convirtió un gol en el Clásico Joven del fin de semana pasado en el Estadio Azteca, sino que ya lleva cuatro conquistas personales en lo que va del campeonato mexicano.

"Jaime Ordiales convenció a Víctor Velázquez de que Cabecita Rodríguez no regresara a Cruz Azul (él y sus agentes querían volver). Santiago Baños le pidió no interferir en la negociación con América y así aspiraba a las Selecciones, porque Yon de Luisa ya no quería a Gerardo Torrado. El resto explica parte del caos", publicó la fuente que cubre con frecuencia la actualidad deportiva de los de La Noria...

América y Cruz Azul, diferentes presentes

Los dirigidos por Fernando Ortíz, sumando de a tres puntos el viernes contra Mazatlán, serán los únicos líderes de la tabla general de posiciones. En el polo opuesto se encuentran los conducidos, interinamente, por el Potro Gutiérrez: están penúltimos en las colocaciones, al borde de ser superados por Querétaro.