Pachuca está en búsqueda del Bicampeonato de Liga MX, pero las cosas no le son nada sencillas en esta Fase Regular del Torneo Clausura 2023. Apenas está en sexto lugar tras 11 jornadas disputadas, por lo que se jugaría el boleto a la Liguilla a través de la Reclasificación. La irregularidad está marcando el camino de los de Guillermo Almada, algo que suele ser definido como "campeonitis".

Por si fuera poco, además, una de las grandes figuras del plantel Tuzo le está trayendo algunos problemas de cabeza a la directiva. Se trata de Luis Chávez, quien brilló en la última conquista y dio un gran papel en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana. El zurdo de 27 años se quedó con la espina de ser traspasado a Europa, por lo que sigue insistiendo...

En plática con Claro Sports, el ex-Tijuana dejó en claro que su gran objetivo es dar el salto al Viejo Continente en el próximo mercado de pases, por lo que está viviendo sus últimos partidos como jugador de Pachuca. Con esto, claramente, presiona a los mandamases de la institución para que todos sepan cuáles son sus intenciones y faciliten su salida.

"Ya lo dejé pasar, ya lo superé, pero sí en su momento me sentí un poco triste porque obviamente no llegaron muchas ofertas y esa oferta que llegó pues yo quería tomarla. Al final no se pudo dar, pero me concentré en lo demás para que vuelva a llegar en este mercado",apuntó con contundencia Chávez, haciendo referencia al fichaje frustrado al Feyenoord.

Más adelante completó: "Voy a ir (a la Selección Mexicana) y de la misma forma, a ganarme mi puesto, sin trabajo no voy a poder estar ahí. El trabajo que hago en Pachuca me va a llevar a eso y estando en Selección tengo que trabajar para estar entre los once titulares". Destacarse en Hidalgo para consolidarse en el Tri y posteriormente jugar en Europa. A eso aspira Luis.