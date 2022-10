En La Última Palabra, de Fox Sports, analizaron la nueva decepción del América en Liga MX y si bien hubo acuerdo en que Fernando Ortíz debe continuar al frente del equipo le cayeron a tres futbolistas que no han demostrado merecer esa continuidad.

Después de una gran fase regular, terminando como súper líderes del Apertura 2022 de la Liga MX; también de una aplastante serie de Cuartos de Final ante Puebla en la Liguilla, Las Águilas del América se despidieron de la lucha por el título, contra todos los pronósticos, cayendo en Semifinales ante Toluca.

Si se habla de fracaso, entonces, no tiene que ver con el funcionamiento de un equipo que durante gran parte del torneo demostró ser el mejor futbolísticamente hablando, sino con el hecho de que incluso así haya sumado una nueva decepción en Liga MX, lo que provocó nuevos cuestionamientos sobre quiénes deben continuar y quiénes no el año próximo.

Este debate se trasladó a la mesa de La Última Palabra, de Fox Sports, donde hubo acuerdo mayoritario en que Fernando Ortiz debe seguir como entrenador. Sin embargo, se expusieron los nombres de algunos futbolistas que no dieron la talla, tarea que quedó a cargo del periodista Rafael Márquez Lugo.

"Sabemos de buena fuente que El Tano se va a quedar, ya lo están apoyando. Es una buena decisión, a pesar de que asume el fracaso como es. Sí creo que hay algunos futbolistas que hay que señalar y lo dije desde el principio, como Fidalgo, como Diego Valdez, como el mismo Jonathan Rodríguez, que perdió la titularidad", dijo encontrando el consentimiento de sus compañeros.

"Son futbolistas, sobre todo extranjeros, que cuando llegan a América se supone que es porque en los partidos importantes deben hacer la diferencia. No lo han hecho", agregó. También se sumó a ese señalamiento Gustavo Mendoza, agregando incluso a Memo Ochoa en la lista de reproches: "En Liguilla no fue solo Valdez. También Fidalgo. Ochoa que es la figura falló. El Cabecita no apareció", opinó.