El austriaco Ernest Pauler en la temporada 1943-44 con el desaparecido Asturias, décadas después el holandés Leo Beenhakker en los años 90 con América y Guadalajara, y más recientemente el portugués Pedro Caixinha con Santos y Cruz Azul han sido sólo algunos de los entrenadores europeos que han dirigido en el futbol mexicano.

Y recientemente de la Liga MX buscaron a un director técnico de nacionalidad española que dirigió al portero mexicano Guillermo Ochoa en el Málaga de La Liga entre 2014 y 2016, y que actualmente se encuentra trabajando en la Liga Premier de Inglaterra al mando del Leeds United.

Se trata de Javi Gracia, director técnico originario de Pamplona que actualmente tiene 52 años y que ha dirigido en varios países de Europa además de España: Grecia, Rusia e Inglaterra, y en Asia, en Qatar donde hizo campeón al equipo Al-Sadd antes de tomar el cargo que ahora ostenta en el Leeds United.

El mismo Javi Gracia reveló que lo buscó un equipo del futbol mexicano: "Hace algunos meses me comentaron algo de una opción que no culminó en nada, pero en ese momento no estaba por la labor de moverme de España por circunstancias personales. Desde luego lo valoro mucho".

Javi Gracia analizó el futbol mexicano

Días después de que se mencionara que los Tigres buscaron al director técnico portugués Nuno Espirito Santo, Javi Gracia detalló que "en ese momento en el que me contactaron tuve la oportunidad de seguir un poco más el futbol mexicano y la verdad vi muchos partidos, analizando equipos y vi que el nivel era bueno".