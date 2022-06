Con un doblete del colombiano Harold Preciado y una anotación, desde el manchón penal, del argentino Javier Correa, Santos Laguna derrotó 3-1 a Tigres UANL en los Estados Unidos para llegar entonado al inicio del Apertura 2022 de la Liga MX. Es cierto que simplemente fue un amistoso, pero para el conjunto regiomontano ese viaje a las afueras del país significó un gran problema para solucionar en lo inmediato.

De acuerdo a la información que brindó Willie González, un importante miembro del plantel de los Felinos se plantó ante la directiva antes de subirse al avión con destino a San Antonio, Texas. Aquí están las razones por las que Miguel Herrera contó con bajas importantes en la ofensiva de su equipo...

"André-Pierre Gignac se bajó porque tenía un problema familiar. A Carlos González lo bajaron para que se arreglara con Toluca. Pero hubo un tercer jugador que desertó. Sí, así como ustedes estan escuchando", comentó el reconocido periodista de medios regiomontanos, en exclusiva para Multimedios Deportes.

"Se bajó del autobus y dijo 'yo no hago el viaje si no me aumentan el sueldo'. Es el señor Luis Quiñones", lanzó Willie González, agregando que, además, el elemento colombiano amenazó con no volver a ponerse la playera de Tigres UANL. "Está diciendo que André-Pierre Gignac y Florian Thauvin ganan más que él".

Mauricio Culebro está negado

"Ya mandó a su representante pero no lo recibieron", agregó la fuente de Multimedios Deportes. Es una verdadera incógnita saber qué pasará con Luis Quiñones, sobre todo teniendo en cuenta que, el próximo sábado 2 de julio, los Felinos debutarán en el Apertura 2022 de la Liga MX contra Cruz Azul de locales.