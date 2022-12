Fernando Ortíz ya ha tenido tiempo suficiente para analizar por qué tras finalizar como súper líderes la fase regular del Apertura 2022 de la Liga MX les tocó sufrir luego un durísimo golpe en las semifinales de la Liguilla, siendo eliminados por Toluca. El entrenador reconoció que la situación fue difícil de asimilar, pero que está listo para buscar tener revancha en el Clausura 2023.

“Yo particularmente de la forma en que fuimos eliminados el semestre pasado nunca he dejado de pensar en qué corregir, en qué mejorar, en qué me equivoqué. Luego de procesar ese pensamiento que tengo en lo personal, trato de descansar. En el momento que quedamos eliminados siempre hay un análisis rápido para que no vuelva a suceder, pero después uno trata de despejar, cargar pilas en las vacaciones y volver a retomar con todas las ganas para no volver a equivocarse”, señaló el Tano.

Con la plantilla de Las Águilas lista para dar inicio a la pretemporada, Ortiz manifestó que también notó que el golpe anímico de la eliminación ante los Diablos Rojos fue muy duro para el grupo de futbolistas y en relación a ello reveló qué fue lo que les dijo antes de liberar al plantel para que tuviera sus vacaciones.

"El jugador trae no solamente un desgaste físico sino mental. A veces lo mental influye más que lo físico. Del semestre anterior todos cargábamos una carga emocional muy grande y el golpe fue muy duro. Les pedí en el momento que les di vacaciones que descansen más lo mental que lo físico, se viene un semestre importante, lindo y ellos tienen que estar bien preparados mentalmente más que físicamente”, manifestó.

Por último, avanzó algunos detalles sobre cómo se afrontara desde lo grupal el nuevo torneo: "El mensaje diario en los entrenamientos, personal, individual, visual, creo que todas esas herramientas al jugador le llegan por todos lados, entonces en el momento de ejecutarlo en el campo de juego tienen que saber lo que el entrenador pretende. Si yo no tuviera ese mensaje claro al jugador creo que no sería entrenador”, reflexionó.