En Sinaloa, Mazatlán superó a Puebla por 2-1 por la última jornada del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Marco Fabian y Alanis pusieron a los Bucaneros en zona de repechaje y necesita que Pumas o León no ganen, mientras que los Nicolás Larcamón pusieron en riesgo su clasificación directa a la Liguilla.

A este encuentro, la Franja venían de perder por 1-0 ante Pachuca, líder del campeonato, mientras que Mazatlán había derrotado a Santos Laguna por 1-0. Por otra parte, en la noche de hoy los bucaneros volvieron a demostrar que están un gran buen momento debido a que fueron eficaces en la segunda mitad, ante unos poblanos con pocas ideas para ir a buscar los tres puntos.

La historia en la primera mitad mostró poco y nada parte de un equipo el Puebla, quien llegaba en el tercero y dependiendo de si mismos mantenerse directamente a la Liguilla. A su vez, Mazatlán probó con Alanís, pero no mucho más debido a que el partido comenzó a ser friccionado en el medio campo y con muchos pelotazos.

Por otro lado, en la segunda mitad, los Bucaneros salieron de otra manera a buscar el encuentro y rápidamente se pusieron 2-0 con los goles de Oswaldo Alanis de cabeza, tras dos grandes intervenciones de Anthony Silva, y de Marco Fabian, desde el punto penal. Con el partido cuesta arriba, la Franja fueron en busca del descuento, pero chocaron siempre ante una defensa que impenetrable a pesar de que Parra haya descontado.

De esta manera, Mazatlán se mete en zona de repechaje, pero no depende de si mismo ya que necesita que Pumas o León no sumen de a tres o que uno de ellos, mientras que Toluca debe ganar por goleada para igualar a los de Sinaloa y esperar que la Fiera y los Universitarios no ganen. Por su parte, por el momento Puebla es cuarto y necesita que Rayados de Monterrey, Cruz Azul y América no ganen sus respectivos encuentros. Por otra parte, con esta victoria quedaron eliminados Santos Laguna y Tijuana.