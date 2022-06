Comenzó junio y el mercado de fichajes de verano se enciende cada vez más rumbo al Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Y el Club América es uno de los clubes que se mueve para poder darle refuerzos y un plantel de jerarquía a su entrenador, quien tendrá la obligación de ser protagonista en el próximo campeonato.

En las últimas horas, el mundo Azulcrema se vio sacudido por una importante novedad: y es que comenzó a instalarse la información de que Giovani Dos Santos busca fuertemente regresar al primer equipo de Las Águilas para jugar junto a su hermano Jonathan a partir de esta temporada.

El futbolista fue dado de baja en la institución para el verano del 2021, situación que lo llevó a buscar su lugar en otro sitio, especialmente en la MLS. Sin embargo, el ex Selección Mexicana no logró ubicarse y desde hace más de un año que no tiene actividad futbolística profesional, pero estaría preparando su regreso.

De acuerdo a información del periodista del diario Récord, Víctor Díaz, Gio dos Santos se entrena junto al equipo campeón Sub 20 en busca de ser incorporado por el América, aunque los factores económicos representan un desafío. “Gio Dos Santos en una de las últimas prácticas del equipo campeón Sub 20. El volante anhela jugar con su hermano y vivir una segunda etapa, el tema económico lo complica, no está fácil, pero tampoco imposible. A esperar”, escribió el reportero en su Twitter.

¿Qué debe pasar para que Gio dos Santos regrese al América?

Por un lado, el entrenador Fernando Ortíz y la directiva encabezada por Santiago Baños deberían dar el visto bueno desde lo deportivo. Y a partir de allí, dos Santos debería aceptar dos cuestiones: una importante reducción económica, pues su último salario por temporada rondaba cerca de los 3 millones de pesos; y el aceptar competir por un lugar en el equipo contra elementos como Álvaro Fidalgo y Diego Valdés.