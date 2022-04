A la espera de ser contratado por algún equipo, Giovani Dos Santos rechaza la idea de abandonar el futbol profesional. A los 32 años, el ex Barcelona, Tottenham y Selección Mexicana, volvió a ser noticia por retomar los entrenamientos con el Club América, esta vez, con el equipo Sub-20. El medallista de oro se fue de las Águilas en 2021, luego de no convencer al cuerpo técnico ni a la afición.

En su momento, el fichaje de Giovani Dos Santos generó mucha expectativa en Coapa. No obstante, sus actuaciones no resultaron convincentes y el entrenador de aquel entonces, Santiago Solari, decidió no contar con él luego de repetidas lesiones. En total, disputó 42 partidos, en los que registró cuatro goles y dos asistencias. A la espera de alguna oferta, Dos Santos se entrena en las filas de las Águilas.

Días atrás, se conoció que Giovani Dos Santos se encontraba entrenándose con un equipo de la Major League Soccer, donde pretendían evaluarlo para considerar si lo fichaban o no. El ex Barcelona estuvo en el plantel del Inter Miami, equipo presidido por David Beckham, y aspiraba a poder ser tenido en cuenta. Sin embargo, desde ESPN reportaron que el club estadounidense no quedó convencido con el futbolista.

Tras aquella prueba en la Major League Soccer, este jueves Giovani Dos Santos reapareció en Coapa, donde el América le dio la oportunidad de seguir entrenándose. La relación entre ambas partes es buena, pero el regreso del jugador al primer equipo estaría descartado, por lo que el Barcelona no podría compartir cancha con su hermano, Jonathan. Asimismo, ya pasó más de un año desde el último gol de Gio Dos Santos: el 4 de abril de 2021, le marcó por duplicado al Necaxa.

La carrera de Gio Dos Santos

Ganador de la medalla dorada con México, Gio Dos Santos se inició en la cantera de Barcelona, donde debutó en 2008. Tras un inicio promisorio, el zurdo atacante comenzó a perder terreno y luego pasó por distintos países, como Inglaterra, Turquía y un regreso a España, para vestir las camisetas de Mallorca y Villarreal, antes de emprender su regreso hacia suelo mexicano.