El sábado 1 de diciembre de 2018, el portero brasileño Tiago Volpi se despidió de la Liga MX al disputar su último partido con los Gallos Blancos del Querétaro. Tres años, cinco meses y 13 días después se ha concretado su regreso al futbol mexicano como refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca.

En ese lapso, Tiago Volpi cumplió el sueño de ser portero del Sao Paulo, equipo al que llegó por un año con opción a compra que se concretó en diciembre de 2019 por cinco millones de dólares. Si bien tenía el club paulista tenía contrato con el guardameta hasta diciembre de 2023, a la entidad Tricolor le vino bien una oferta del Toluca.

Al concretarse de manera oficial su fichaje por el Toluca, Tiago Volpi publicó una sentida despedida del Sao Paulo. "Mi decisión de jugar en el Sao Paulo surgió de un sueño. Un sueño de representar una institución de tantos millones de hinchas y de tan bella y reconocida historia. Y hoy, tres años y medio después, puedo decir que fue uno de los sueños más bonitos que he realizado en mi vida. Agradezco desde el fondo de mi corazón al Sao Paulo y a la afición por todo lo que me han dado. Me voy con la certeza de que siempre hice lo mejor que pude. No ha habido un día en estos tres años y medio en que yo no haya dado lo mejor de mí. Tuve mucho respeto, mucho profesionalismo y mucho cariño por esta institución".

A sus 31 años de edad, Tiago Volpi reanudará su historia en el futbol mexicano con el Toluca, equipo que dirigido por Ignacio Ambriz requería de un portero confiable como el brasileño luego de tener la defensa más goleada del torneo Clausura 2022 y de tener que pagar una multa por terminar entre los tres peores equipos de la tabla de cocientes de la temporada 2021-22.

México, un país que amo: Tiago Volpi

"Ahora es el momento de escribir una nueva historia en un país que amo, que es México. Me siento muy orgulloso de la confianza que Toluca, un club con tanta historia y tantos logros, deposita en mí", remató Tiago Volpi quien en 2021 despertó el interés de los Rayados del Monterrey. "Llego ya envuelto por el sentimiento del hincha y por las ambiciones de esta gran institución. Muchas gracias!".